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Коммерсантъ FM
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Автозавод в Ижевске начал серийное производство электромобиля Lada e-Largus

На Ижевском автозаводе начался серийный выпуск электромобиля Lada e-Largus, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия» с церемонии открытия линии производства. Стоимость электромобиля будет от 3 млн руб., будет две комплектации — пассажирская и грузовая. Цвет пока только заводской — белый.

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Начало серийного производства электромобиля Lada e-Largus

Начало серийного производства электромобиля Lada e-Largus

Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ

Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ

Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ

Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ

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Начало серийного производства электромобиля Lada e-Largus

Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ

Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ

Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ

Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил на церемонии запуска производства, что это «первый по-настоящему отечественный и высоко локализованный электромобиль». «Если мы говорим о количестве компонентов, используемых в платформе автомобиля, то цифра в относительных значениях будет свыше 80. Если мы говорим о стоимости этих компонентов, то цифра будет выше 50-процентной планки. Важно, что многие элементы и силовой установки собираются в нашей стране»,— сказал господин Соколов.

Напомним, опытную серию e-Largus собрали на автозаводе в Ижевске в декабре 2023 года. Тогда с конвейера сошли шесть электромобилей, планировалось собрать 30 моделей. Ожидалось, что серийное производство электромобиля начнется во втором квартале 2024 года, но его перенесли на третий.

В мае на автозаводе начался серийный выпуск Largus с бензиновым двигателем, писал «Ъ-Удмуртия». Для этого из Тольятти в Ижевск перевезли более 1,2 тыс. единиц оборудования и подготовили линию, где почти два года назад собирали Lada Vesta.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Largus встал на конвейер».

Евгений Щепелев, Ижевск

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