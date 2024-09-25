Госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП

Государственный долг Украины к концу 2025 года может составить 101,8% ВВП, дефицит бюджета — 19,4%, пишет агентство «РБК-Украина», которое проанализировало проект бюджета страны на следующий год.

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Согласно данным агентства, в госбюджете Украины заложено продолжение боевых действий до конца 2025 года, при этом расходы на оборону могут пересматриваться. Среднегодовой курс национальный валюты заложен на уровне 45 гривен за доллар, следует из анализа. По этому курсу планируется привлечение 1 трлн 746,5 млрд гривен внешних займов ($34,8 млрд).

Ожидается, что источниками внешнего финансирования будут страны Евросоюза, Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие кредиторы. Однако, отмечает «РБК Украина», сейчас из запланированной суммы кредиторами гарантировано предоставление только ее половины. По сведениям агентства, украинские власти также рассчитывают на получение грантов на сумму 87,7 млрд гривен (около $2 млрд).

Основным источником доходов будут оставаться налоговые поступления, пишет издание. От поступлений налогов в следующем году заложено на 26% больше, чем в нынешнем,— 2 трлн гривен ($44,4 млрд согласно заложенному в документе курсу), следует из публикации. Агентство отмечает, что благодаря налогам в 2025 году планируется покрыть 50,4% всех расходов бюджета.

По данным украинского Минфина, в июле госдолг страны вырос на 2% и достиг $155,4 млрд. По итогам августа выплаты Украины по внешнему госдолгу превысили $1 млрд. В августе Украина направила на погашение внешних долгов $1,1 млрд, что стало рекордным уровнем как минимум с 2015 года.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Ольга Семеновых