Главные новости за 24 сентября. Сочи

Авиакомпания flydubai (ОАЭ) продлила регулярные рейсы между Дубаем и Сочи. Полетная программа сохранится в осенне-зимнем расписании — с октября 2024 года по март 2025-го.

Краснодарский краевой суд прекратил уголовное преследование учредителя холдинговой компании (ХК) «Гамма» Виктора Чабана и троих его сообщников, которых обвиняли в покушении на особо крупное мошенничество в Туапсинском районе.

Федеральная территория Сириус готовится к наступлению ураганного циклона, его пик прогнозируется ночью 24 сентября. Для мониторинга обстановки на территории сформированы дежурные бригады, которые круглосуточно следят за ситуацией в Сириусе.

Бывшего футболиста Алексея Бугаева осудили в Краснодаре. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, запрещенные вещества спортсмен собирался распространять в Сочи, где жил у родственников.

В Сочи горнолыжные курорты на предстоящий зимний сезон подняли цены на 10–15%. Представители курорта «Роза Хутор» отметили, что инфляционный рост цен колеблется в пределах 10%. На «Газпром Поляне» по сравнению с прошлым сезоном стоимость зимнего бронирования увеличилась на 10–15%.

На период до 2046 года в России ожидается снижение численности женщин репродуктивного возраста. Об этом на демографическом форуме в Сочи рассказала первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

В Сочи на фоне надвигающего шторма подготовили девять пунктов временного размещения. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям также уточнили готовность муниципальной подсистемы РСЧС на случай непогоды.

В реконструкцию сочинского санатория «Волна» в Хостинском районе курорта инвестируют 14,5 млрд руб. Завершить работы планируют до 2025 года.

Тенденция к снижению численности населения продолжает сохраняться в России. С начала года убыль населения составила 312,5 тыс. человек, что на 49 тыс. больше, чем в 2023 году, рассказала на демографическом форуме в Сочи вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.