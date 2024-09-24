Городские службы Сириуса переведены в круглосуточный режим работы из-за урагана

Федеральная территория Сириус готовится к наступлению ураганного циклона, его пик прогнозируется ночью 24 сентября. Для мониторинга обстановки на территории сформированы дежурные бригады, которые круглосуточно следят за ситуацией в Сириусе, сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Он сообщил, что в случае подтоплений службами подготовлена техника для откачки воды. Арендаторов пляжей попросили убрать от воды инвентарь.

Ранее сообщалось, что редкий субтропический циклон Медикан приближается к сочинскому побережью. Синоптики прогнозируют ливни с грозами, град и ветер до 27 м\с.

В прошлый раз территория страдала от непогоды во время «шторма века» осенью 2023 года. Тогда ударами волн был разрушен участок олимпийской набережной. Подтопления фиксировались в Сириусе и летом прошлого года.

Александра Каверина