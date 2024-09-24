Планировавшего сбывать наркотики в Сочи экс-футболиста осудили на 9,5 лет

Бывшего футболиста Алексея Бугаева осудили в Краснодаре. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, запрещенные вещества спортсмен собирался распространять в Сочи, где жил у родственников, заявляли ранее правоохранители. В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края напомнили, что фигурант забрал из тайника почти полкило наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в октябре 2023 года бывший футболист получил смс-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника 494,8 граммов запрещенных веществ. Их он планировал сбыть, однако спортсмена задержали.

В своих показаниях экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако на суде спортсмен полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его вина была подтверждена также совокупностью доказательств.

Суд учел раскаяние спортсмена, наличие у него ребенка, многочисленные награды за успехи в спорте и приговорил обвиняемого к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков). Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков