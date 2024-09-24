Девять пунктов временного размещения подготовили в Сочи перед штормом

В Сочи на фоне надвигающего шторма подготовили девять пунктов временного размещения. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям также уточнили готовность муниципальной подсистемы РСЧС на случай непогоды, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Во всех районах курорта провели превентивные мероприятия по расчистке ливневых канализаций. Особое внимание уделили местам возможных подтоплений на дорогах и в низинах.

На дорогах города также выставили дежурные бригады. Всего задействовано почти 170 специалистов и более ста единиц техники.

В случае эвакуации людей готовы принять девять пунктов временного размещения населения, при необходимости список будет расширен. Сформированы и оснащены аварийно-восстановительные бригады. Подготовлен запас товаров первой необходимости и строительных материалов.

В мэрии напомнили, что штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток 25 сентября. Пляжи курорта закрыты.

Ранее сообщалось, что на фоне надвигающегося циклона в Сочи будут дежурить более 330 энергетиков. Подготовили 22 резервных источника электроснабжения общей мощностью 4 МВт.

Вячеслав Рыжков