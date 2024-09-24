Дело владельца курортного комплекса в Туапсинском районе закрыли

Краснодарский краевой суд прекратил уголовное преследование учредителя холдинговой компании (ХК) «Гамма» Виктора Чабана и троих его сообщников, которых обвиняли в покушении на особо крупное мошенничество в Туапсинском районе. Компания владеет курортным комплексом на территории муниципалитета, сообщает «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в процессе банкротства компании злоумышленники пытались вывести с ее счета 101 млн руб. Суд первой инстанции в марте текущего года приговорил фигурантов к условным срокам по ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ (Покушение на мошенничество). Обвиняемые подали апелляцию и отдельно указали, что срок давности по указанному преступлению истекает в апреле 2024 года. Суд согласился с последним доводом и прекратил уголовное преследование подсудимых.

В определении суда сказано, что уголовное преследование началось на фоне банкротства ХК «Гамма», владельца одноименного курортного комплекса в поселке Ольгинка Туапсинского района. Комплекс открыли в 2009 году, к реализации проекта привлекли крупные заемные средства, возникли проблемы с их возвратом, и в 2013 году компания была признана несостоятельной.

Годом ранее руководство «Гаммы» заключило с ООО «Гамматехсервис» договор на модернизацию электросетей с заменой приборов и кабельных линий, стоимость работ составляла 101 млн руб. Заказчик подписал акты приема работ, однако оплата не была произведена, подрядчик подал в суд. Экспертиза показала, что работы выполнены не были. «Гамматехсервис» отказали во взыскании задолженности. Однако после этого началось уголовное преследование учредителей обеих компаний. По мнению следствия, если бы подрядчик получил средства, кредиторам ХК «Гамма» был бы нанесен ущерб 101 млн руб.

В процессе банкротства «Гаммы» кредиторы установили требования к должнику на сумму 1,6 млрд руб. В сентябре прошлого года были назначены торги недвижимым имуществом банкрота с начальной ценой 2,3 млрд руб., но они не состоялись. Процедура конкурсного производства ХК «Гамма» продолжается.

Вячеслав Рыжков