Регулярные рейсы между Дубаем и Сочи продлили

Авиакомпания flydubai (ОАЭ) продлила регулярные рейсы между Дубаем и Сочи. Полетная программа сохранится в осенне-зимнем расписании – с октября 2024 года по март 2025, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться трижды в неделю на Boeing 737-800, который вмещает 166 пассажиров. В воздушной гавани Сочи отметили, что направление Дубай стабильно входит в топ-5 международных направлений полетов. Также в текущем году наблюдается особый интерес туристов из ОАЭ к посещению Сочи.

С января по август 2024 года пассажиропоток вырос на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и превысил 60 тыс. пассажиров. Пять авиакомпаний выполнили более 370 рейсов, что свидетельствует о возрастающем интересе пассажиров, отметили в аэропорту. В Дубай из Сочи сейчас летают «Россия», «Азимут», «Уральские авиалинии», Red Wings и сама flydubai.

Ранее сообщалось, что за лето сочинский аэропорт обслужил около 5 млн пассажиров. В текущем году узел обслуживает рейсы из 60 городов России.

Вячеслав Рыжков