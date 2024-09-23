Уход замруководителя Росмолодежи, новые парковки в Казани и предложение Ольге Бузовой

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов в Telegram-канале объявил, что покидает свою должность. Пока он будет в отпуске. Дамир Фаттахов занимал должность замруководителя Росмолодежи с сентября 2021 года.

С 1 октября в Казани появятся 226 мест на новых 9 парковках на ул. Подлужная, Батурина, Чернышевского, Кремлевской набережной и др. Мэр города Ильсур Метшин отметил, что это неизбежная мера в условиях растущей большими темпами автомобилизации. С 2005 года число автомобилей в Казани выросло в 3 раза.

Число автотуристов в Татарстане выросло на 88% после открытия трассы М-12. Ожидается, что по итогам 2024 года в республику приедет 1 млн человек.

В Казани строительство центра механической обработки на авиационном заводе им. С.П. Горбунова завершили на 40%. Работы по реконструкции предприятия будут окончены до конца 2026 года. Компания планирует изготавливать на новом производстве 20 пассажирских самолетов в год.

С начала августа 2024 года в Казани зафиксировали рост сообщений на суицидальную тематику от подростков. Всего в этом году в центр «Доверие» с подобными звонками обратилось 219 детей. С начала года также 50 несовершеннолетних обратились в службу психологической помощи. Они рассказали о жестоком обращении в семье.

Казанский парашютист сделал предложение Ольге Бузовой и посвятил российской певице и ведущей прыжок с парашютом с высоты 2 тыс. метров с воздушного шара.

Группа Russ, слившаяся с Wildberries, планирует продавать рекламу в метрополитене Казани. Компания приобрела регионального оператора ООО «Эфир Транзит», который владеет световыми коробами на станциях метро в столице Татарстана.

Бывший хоккеист хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов подал заявление о признании его банкротом. Арбитражный суд пока не нашел оснований для принятия этого заявления. Артем Лукоянов играл за «Ак Барс» 13 сезонов. Экс-нападающий казанской команды является обладателем кубка Гагарина.

«Водоканал» планирует провести работы по реконструкции третьего Северного канализационного коллектора у парка «Континент» за 270,5 млн руб. Реконструкция будет осуществляться от ул. Гаврилова,1, до пр. Ямашева, 93.

Школу по фигурному катанию Алины Загитовой установят на месте футбольного стадиона «Водник» на ул. Портовой, 2 в Казани. Инвестора для строительства учреждения планируют найти до конца 2024 года.

Диана Соловьёва