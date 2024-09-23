С начала августа наблюдается увеличение сообщений на суицидальную тематику. В 2024 году 219 детей обратились в центр «Доверие» с подобными звонками. Об этом рассказала председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани зафиксировали рост звонков подростков о суициде

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани зафиксировали рост звонков подростков о суициде

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом показатель роста находится в пределах значений прошлого года.

Звонки не связаны со школой. Дети озвучивают семейные проблемы. Алия Загидуллина отметила тенденцию родителей больше заниматься бытовыми делами. В 2023 году зафиксировали значительный спад вопросов от родителей по воспитанию детей.

Также увеличиваются звонки от детей, которые рассказывают о жестоком обращении. Со 2 сентября 2024 года зафиксировали 9 обращений, а с начала года — 50. Только после согласия ребенка в случае физического насилия данные передают в органы опеки. В этом году «Доверие» передало 3 сообщения о жестоком обращении с детьми для дальнейшей работы.

С 1 октября в филиалах центра пройдут дни открытых дверей для обучающихся 8–11 классов. Встреча каждого класса занимает 1,5 часа. В прошлом году более 1 тыс. подростков впервые познакомились с психологической службой.

Диана Соловьёва