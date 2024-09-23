Число автотуристов в Татарстане увеличилось на 88% после открытия М-12

После открытия автотрассы М-12 «Восток» на территории Татарстана на 88% увеличилось количество автотуристов. До конца года республику могут посетить 1 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Сегодня состоялась встреча премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с министром транспорта и дорожного хозяйства республики Фаритом Ханифовым и председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. В ходе встречи обсудили планы по развитию дорожной сети на территории региона.

Стороны отметили, что М-12 стала драйвером социально-экономического развития Татарстана. В республике стали развивать территории за счет притока инвестиций в экономику, начали создавать новые рабочие места. Как сообщает пресс-служба «Автодора», автотрасса способствовала развитию связей между регионами и раскрытию туристического потенциала Татарстана.

В конце 2023 года в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» завершили строительство автотрассы М-12 между Москвой и Казанью. Сейчас на трассе идут работы по продлению автомобильной дороги от Казани до Екатеринбурга и Тюмени.

Диана Соловьёва