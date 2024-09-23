С 1 октября в Казани появится 9 новых парковок на 226 мест

С 1 октября в Казани организуют 9 новых парковок на 226 мест. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

Новые парковки появятся на ул. Подлужная, Батурина, Чернышевского, Ф. Карима, Толстого, Некрасова, Щапова и на Кремлевской набережной. Парковки организуют не на всем протяжении улиц, а лишь в карманах и на участках, где раньше была хаотичная парковка машин. По словам Ильдара Шакирова, при выборе мест для парковок были учтены обращения жителей и организаций.

«Мера популярная, но она неизбежная в условиях растущей большими темпами автомобилизации»,— прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

С 2005 года количество автомобилей в столице Татарстана увеличилось в 3 раза.

«Помним, что до введения муниципального паркинга до 2015 года творилось у нас: по 2–3 ряда припаркованных машин, затруднительное движение. Конечно, сейчас ситуация кардинально изменилась»,— рассказал Ильсур Метшин.

Мэр Казани напомнил, что некоторые семьи города имеют по 2 и более машин.

Диана Соловьёва