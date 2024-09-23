Парашютист из Казани сделал предложение Ольге Бузовой на высоте 2 тысяч метров

Казанский парашютист сделал предложение Ольге Бузовой. Об этом российская певица и телеведущая сообщила в своем Telegram-канале.

Мужчина посвятил Ольге Бузовой прыжок с парашютом с высоты 2 тыс. метров с верхушки воздушного шара.

«Я реально в шоке! Невероятно отважный молодой человек. Вопрос один: где кольцо?» — отреагировала российская певица.

Ольга Бузова обратилась к своим подписчикам с вопросом, как они оценивают такое предложение.

После прыжка с высоты в 2 тыс. метров мужчина благополучно приземлился. Его имя и место выполнения полета с парашютом неизвестны.

Диана Соловьёва