Школу Алины Загитовой по фигурному катанию планируют построить на месте футбольного стадиона «Водник». Об этом сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на проект с сайта Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани спортивная школа Алины Загитовой появится на месте футбольного стадиона

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ В Казани спортивная школа Алины Загитовой появится на месте футбольного стадиона

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Площадь участка школы составит 15,3 тыс. кв. м. Спортивная школа будет расположена на ул. Портовой, 2.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что инвестора для школы Алины Загитовой найдут до конца 2024 года.

«Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Все-таки это будет не типовое здание, будет уникальный проект», — сообщали РИА Новости.

Проект будущей спортивной школы согласовали с Алиной Загитовой. Планируется, что в здании не будет трибун, но в нем можно будет проводить соревнования.

Алина Загитова — победительница Олимпийских игр и чемпионата Европы 2018 года. В 2019 году фигуристка стала чемпионкой мира. В этом году прошло шоу спортсменки «Хранители времени», в котором использовали 61 дрон.

Диана Соловьёва