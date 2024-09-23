В Казани на 40% завершили строительство центра механической обработки на авиационном заводе им. С.П. Горбунова (филиале АО «Туполев»). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Туполев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Строительство центра механообработки на заводе им. Горбунова завершили на 40% Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев» Строительство центра механообработки на заводе им. Горбунова завершили на 40% Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев» Следующая фотография 1 / 2 Строительство центра механообработки на заводе им. Горбунова завершили на 40% Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев» Строительство центра механообработки на заводе им. Горбунова завершили на 40% Фото: Telegram-канал Тимофеева управляющего директора АО «Туполев»

До конца 2024 года закроют тепловой контур здания. После этого начнутся работы по внутренней отделке и установке технологического и складского оборудования. В новом центре планируют разместить более 120 станков.

Реконструкцию казанского авиазавода им. С.П. Горбунова завершат до конца 2026 года. На строительстве запланированы 24 объекта. Из них 9 уже ввели.

После того как все объекты введут в эксплуатацию, компания сократит сроки по выпуску продукции. С помощью нового оборудования в отремонтированных помещениях предприятие планирует изготавливать 20 самолетов Ту-214 в год.

Ранее на Казанском авиационном заводе подписали меморандум о взаимном сотрудничестве Объединенной авиастроительной корпорации и авиакомпании «Сибирь». Планируется, что авиазавод поставит для авиакомпании 100 новых самолетов Ту-214.

Диана Соловьёва