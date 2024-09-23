Бывший нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов подал заявление в Арбитражный суд Татарстана о признании его банкротом. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-нападающий «Ак Барса» подал заявление о банкротстве

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Экс-нападающий «Ак Барса» подал заявление о банкротстве

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Судья пока не нашел оснований для принятия заявления спортсмена из-за допущенного нарушения. Сообщается, что Артем Лукоянов не представил доказательства внесения денежных средств на депозит суда в размере 25 тыс. руб. Хоккеисту дают время до 18 октября, чтобы предоставить доказательства.

Как сообщает «РИА Новости», у Артема Лукоянова было большое количество долгов разным людям на сумму 4,5 млн руб.

В августе 2024 года нападающий «Ак Барса» покинул казанский клуб из-за истечения срока контракта. Артем Лукоянов выступал за хоккейную команду Казани 13 сезонов. Он является обладателем кубка Гагарина.

Диана Соловьёва