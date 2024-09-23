Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-нападающий «Ак Барса» подал заявление о банкротстве

Бывший нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов подал заявление в Арбитражный суд Татарстана о признании его банкротом. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Экс-нападающий «Ак Барса» подал заявление о банкротстве

Экс-нападающий «Ак Барса» подал заявление о банкротстве

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экс-нападающий «Ак Барса» подал заявление о банкротстве

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Судья пока не нашел оснований для принятия заявления спортсмена из-за допущенного нарушения. Сообщается, что Артем Лукоянов не представил доказательства внесения денежных средств на депозит суда в размере 25 тыс. руб. Хоккеисту дают время до 18 октября, чтобы предоставить доказательства.

Как сообщает «РИА Новости», у Артема Лукоянова было большое количество долгов разным людям на сумму 4,5 млн руб.

В августе 2024 года нападающий «Ак Барса» покинул казанский клуб из-за истечения срока контракта. Артем Лукоянов выступал за хоккейную команду Казани 13 сезонов. Он является обладателем кубка Гагарина.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...