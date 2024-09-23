На реконструкцию коллектора у парка «Континент» в Казани потратят 270,5 млн рублей

На реконструкцию участка третьего Северного канализационного коллектора у парка «Континент» в Казани потратят 270,5 млн руб. Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться от ул. Гаврилова,1, до пр. Ямашева, 93. Заказчиком работ является МУП «Водоканал». Финансирование осуществляется из собственных средств.

Прием заявок будет завершен 4 октября, исполнителя определят 11 октября. Работы необходимо будет провести в течение 60 календарных дней.

Реконструкцию необходимо провести методом санации по спиральной навивной технологии протяженностью 656 пог. м и открытым способом — 70 пог. м. Диаметр коллектора составляет 1000–1200 мм. На период реконструкции коллектор отключать не планируют.

Зарина Акбирова