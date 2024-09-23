Группа Russ приобрела «Эфир Транзит» и будет продавать рекламу в метро Казани

Группа Russ, недавно слившаяся с маркетплейсом Wildberries, объявила о покупке регионального оператора ООО «Эфир Транзит», а также о планах продажи рекламы в казанском метрополитене. Информация об этом опубликована на сайте компании.

Группа Russ приобрела рекламного оператора ООО «Эфир Транзит», который владеет световыми коробами на станциях казанского метрополитена. В ближайшее время предполагается оцифровка инвентаря «Эфир Транзит». Установка первых экранов намечена на текущий год, они появятся на всех 11 станциях метро Казани.

«Казанский метрополитен стал важным дополнением к нашей сети рекламных конструкций, в наших планах — распространить наши стандарты и цифровые технологии на один из самых популярных видов транспорта в столице Татарстана»,— сообщил региональный директор Группы Russ Константин Рубан.

Константин Рубан отметил, что рекламу в метро смогут размещать как местные, так и федеральные рекламодатели.

Согласно данным сервиса Rusprofile, учредителем ООО «Эфир Транзит» в настоящее время является ООО «Русс Аутдор». Выручка же компании за прошлый год составила 6,8 млн руб., а стоимость — 4 млн руб.

Влас Северин