Тягачи привезут доходы

По оценкам Kept, объем российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в этом году может вырасти на 13%, до 5,2 трлн руб., а к 2028 году достичь 6,9 трлн руб. Компания ожидает стабильного прироста парка тягачей и увеличения выручки на один тягач, что послужит драйвером рынка. В то же время Kept отмечает, что динамика парка тягачей будет во многом определяться развитием экономики, темпами расширения кэптивных парков и степенью загруженности железнодорожной инфраструктуры. Пока продажи грузовиков падают на фоне высокой базы 2023 года и снижения спроса и, по оценкам ГТЛК, могут по итогам года сократиться на 10%.

Объем российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов по итогам 2024 года может достичь 5,2 трлн руб. (на 13% больше, чем в 2023 году), отмечает Kept в своем обзоре. По оценке аналитиков компании, он далее будет прирастать в среднем на 7,5% в год и к 2028 году может достичь 6,9 трлн руб. Динамика рынка обусловлена несколькими факторами. В их числе — увеличение парка тягачей в среднем на 3,4% в год на фоне расширения размера парка в эксплуатации. В 2024 году, прогнозирует Kept, целевой парк тягачей может вырасти с 679 тыс. единиц в 2023 году до 707 тыс. по итогам года. К 2028 году он увеличится до 808 тыс. По итогам 2023 года примерно 13–15% всего парка тягачей приходилось на кэптивные парки, используемые компаниями для перевозки собственных грузов. Динамика парка тягачей, отмечают опрошенные Kept участники рынка, будет во многом определяться развитием целевых отраслей экономики, темпами расширения кэптивного парка компаниями для снижения зависимости от коммерческих грузоперевозчиков, эффективностью мер по снижению загруженности инфраструктуры для грузоперевозок железнодорожным транспортом, а также мерами по оптимизации эффективности деятельности тягачей, вызванными в том числе дефицитом водителей.

Также Kept прогнозирует увеличение выручки на тягач в среднем на 4% в год, выделяя ее как еще один из факторов роста рынка. По оценкам респондентов Kept, в 2023 году тарифные ставки по ряду ключевых направлений увеличились более чем на 20%, что было обусловлено восстановлением экономики, перестройкой логистических маршрутов, а также ростом себестоимости. Сейчас респонденты ожидают стабилизации тарифных ставок, отмечает Kept. По наблюдениям компании, показатели средней месячной выручки на тягач могут варьироваться в зависимости от возраста тягача и степени износа, эффективности его эксплуатации, сроков простоя, периода выбытия для прохождения технического обслуживания, а также размера и динамики тарифных ставок. Средняя месячная выручка на тягач, указанная участниками рынка для 2024 года, составляет от 310 тыс. руб. до 1,6 млн руб. Kept прогнозирует, что средняя выручка на тягач по итогам года составит порядка 632 тыс. руб., а к 2028 году может достичь 739 тыс. руб.

Рынок коммерческих грузоперевозок автотранспортом продолжает расти и в физическом выражении. Так, по отчету ГТЛК, в первом полугодии объем перевозок увеличился на 8,5%, до 1,255 млрд тонн, причем темпы прироста к тем же месяцам годом ранее в мае и июне существенно увеличились, составив 11% и 16% соответственно. На эту динамику, отмечают в компании, влияет увеличение объемов производства в России продовольственных и промышленных товаров, активное развитие электронной коммерции, а также сохранение сложностей с провозной способностью железнодорожного транспорта. При этом, отмечают в ГТЛК, продажи грузового автотранспорта на фоне высокой базы 2023 года и насыщения спроса с апреля перешли в отрицательную зону. По итогам первого полугодия они сократились на 2,2%, до 61,4 тыс. единиц, а по итогам года, по прогнозам компании, могут упасть на 10% к уровню 2023 года, до 129,8 тыс. единиц. Сокращение спроса в ГТЛК объясняют давлением высокой ключевой ставки, повышением утильсбора и дефицитом водителей.

Наталья Скорлыгина