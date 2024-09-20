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Коммерсантъ FM
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Артиста террористического жанра сняли во второй серии

Осужденному на пожизненный срок участнику телесериалов предстоит новый заочный процесс

Как стало известно “Ъ”, в военный суд в Москве поступило новое уголовное дело бывшего российского актера Кирилла Канахина. В начале этого года он заочно уже получил пожизненный срок за госизмену, на этот раз вместе с несколькими соратниками по запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) его обвиняют сразу в целой серии террористических и других преступлений, совершенных во время нападений на приграничные районы Брянской и Белгородской областей.

Кирилл Канахин (в центре)

Кирилл Канахин (в центре)

Фото: соцсети Кирилла Канахина

Кирилл Канахин (в центре)

Фото: соцсети Кирилла Канахина

Во 2-й Западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела в отношении лидеров и участников запрещенного в России террористического РДК Дениса Капустина (Никитина), Кирилла Канахина, Александра Галанова, Алексея Огурцова и Антона Зырянова. 19 сентября дело было передано судье, после изучения материалов следствия он определит дату первого заседания.

Процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку обвиняемые находятся на территории Украины, при этом он будет закрыт для посторонних, так как в деле содержатся материалы, содержащие гостайну.

В зависимости от роли и степени участия каждого фигурантам инкриминируются теракт, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконный оборот взрывчатых устройств и веществ, незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, незаконное пересечение госграницы, контрабанда сильнодействующих и ядовитых веществ, организация террористического сообщества или участие в нем, пропаганда терроризма и разбой (ст. ст. 205, 317, ст. 205.3, ст. 222, 222.1, 222.2, 208, 322, 226.1, 205.2, ст. 205.4 и 162 УК РФ).

Как рассказывал “Ъ”, следствие считает, что Кирилл Канахин (в 2000-х годах играл эпизодические роли в сериалах, «Глухарь», «Участковый», «Чужие крылья» и др.) вступил в запрещенный террористический РДК «не позднее августа 2022 года» и получил там обмундирование, оружие, боеприпасы и взрывные устройства. В январе—феврале 2023 года, пройдя спецподготовку, обвиняемый принял участие в боевых действиях против российских войск на херсонском направлении, в марте вместе с другими фигурантами участвовал в террористическом рейде в Брянскую область, а в мае 2023 года — в нападении на приграничные населенные пункты в Белгородской области. Отметим, что во время своих рейдов боевики активно занимались самопиаром, размещая в соцсетях и интернете видео, где они были запечатлены в форме террористической организации в местах совершения преступлений. Это также помогло участникам расследования уголовного дела.

Как актер изменил родине с террористами

Отметим, что двое из обвиняемых заочно уже получили пожизненные сроки: Кирилл Канахин — в феврале этого года за госизмену (ст. 275 УК РФ), а один из создателей запрещенного «корпуса» Денис Капустин, взявший псевдоним Никитин,— в ноябре 2023 года за госизмену, покушение на совершение теракта, обучение террористической деятельности и создание террористического сообщества.

Александр Александров

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