Главные новости за 19 сентября. Сочи

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин посетил Сочи. Здесь он провел совещание по темпам модернизации очистных сооружений.

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» отправились в экспедицию по акватории сибирского арктического шельфа. Она проходит на борту исследовательского судна «Академик Борис Петров».

Сочинский паралимпиец Николай Кочнев совершил восхождение на Эльбрус. В первый день спортсмен отправился в Терскольское ущелье — прошел 12 км за шесть часов с набором высоты 700 м.

Летом 2024 года курорты Краснодарского края признали самым опасным местом для отдыха в России. Лидерами по количеству ЧП стали Адлер, Сочи и Лоо.

В Сочи с начала 2024 года на автобусах, поступивших в рамках нацпроекта, перевезено почти 4,5 млн пассажиров. На маршрутах №7, 12, 17, 87 и 555 курсируют автобусы большого класса, поставленные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

У Южного таможенного управления новый руководитель. Начиная с четверга, 19 сентября, ведомство возглавляет генерал-майор таможенной службы Андрей Беляев.

В Сочи полицейские проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что на скейт-площадке на Цветном бульваре неизвестные стреляли в ребенка. Правоохранители получили сообщение о телесных повреждениях несовершеннолетнего.

В Сочи начались регламентные работы на Дублере Курортного проспекта. Федеральные дорожники начали замену слоев износа на автодороге А-148 Дублер Курортного проспекта. Работы стартовали с нулевой отметки — на примыкании к трассе А-147 Джубга — Сочи.

Санаторий «Белые ночи», который сейчас реконструируют в Сочи, могут сдать позже, чем планировалось. Объект потребовал больше времени для уточнения и сбора материалов, необходимых для качественного проектирования, в связи с чем, возможно, по данному объекту на основании разрешительной документации потребуется увеличение срока его реализации.