Зампред Хуснуллин провел в Сочи совещании по модернизации очистных сооружений

Днем накануне, 18 сентября, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин посетил Сочи. Здесь он провел совещание по темпам модернизации очистных сооружений, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале напомнил, что в Сочи по региональной программе модернизируют восемь объектов. Их проектирование разбили на этапы, каждый последовательно согласуют с Главгосэкспертизой, уже направили 17 этапов.

«После основного рабочего совещания представил вице-премьеру концепцию комплексного развития территории. Сейчас в городе работаем над созданием муниципального оператора КРТ для переселения граждан из аварийного жилья, социального строительства, развития инженерной инфраструктуры и благоустройства. Получили на это одобрение»,— написал господин Прошунин.

В мэрии уточнили, что расположенные на курорте объекты должны пройти согласование Госэкспертизы в первом квартале следующего года. В целом Кубань получила 35 млрд руб. инфраструктурного кредита для работ в Сочи.

Несколько дней назад стало известно, что Госэкспертиза одобрила строительство второго этапа магистрального коллектора для водоотведения в Сочи. Работы пройдут в междуречье Сочи и Кудепсты. В начале сентября положительное заключение выдали на строительство магистрального водовода в Адлере.

Вячеслав Рыжков