Паралимпиец из Сочи совершил восхождение на Эльбрус

Сочинский паралимпиец Николай Кочнев совершил восхождение на Эльбрус. В первый день спортсмен отправился в Терскольское ущелье — прошел 12 км за шесть часов с набором высоты 700 м, сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Затем в сопровождении инструкторов и спасателей поднялся на самую высокую точку России и Европы — западную вершину горы Эльбрус, расположенную на 5642 м над уровнем моря»,— рассказали в мэрии.

Также в администрации напомнили, что спортсмен годом ранее совершил восхождение на гору Арарат, преодолев высоту в 5165 м над уровнем моря. Господин Кочнев — член паралимпийской сборной России. Живет в Сочи и занимается в Физкультурном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В июле текущего года другой сочинский спортсмен Вадим Орлинарцев спрыгнул на вершину горы Эльбрус с вертолета. Прыжок он совершил с высоты 7,2 тыс. м.

Вячеслав Рыжков