В новых автобусах в Сочи с начала года перевезли 4,5 млн пассажиров

В Сочи с начала 2024 года на автобусах, поступивших в рамках нацпроекта, перевезено почти 4,5 млн пассажиров. На маршрутах №7, 12, 17, 87 и 555 курсируют автобусы большого класса, поставленные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего по нему на курорт поступило 77 единиц транспорта, 26 из них в этом году, рассказали в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

«Новый экотранспорт соответствует всем нормам безопасности и отвечает требованиям безбарьерной среды. Он оборудован современной системой контроля климата, установлены валидаторы для бескондукторной оплаты проезда и система подсчета пассажиропотока. В салоне на медиапанелях выводятся названия остановочных пунктов»,— отмечается в сообщении мэрии.

Также в мэрии напомнили, что на маршруте №555, соединяющем железнодорожный вокзал Сочи и станцию «Олимпийский парк», функционирует система бескондукторной оплаты входа-выхода. «Ъ-Сочи» ранее сообщал, что на курорте планируют расширить список маршрутов с такой системой оплаты. Практику планируют распространить на другие пригородные маршруты.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что всего в текущем году в рамках профильного нацпроекта закупили более 190 трамваев, троллейбусов и автобусов. В Сочи на линиях работает 121 единица нового транспорта на газомоторном топливе. На курорте готовят к выпуску также девять электробусов.

Вячеслав Рыжков