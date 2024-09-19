На Дублере Курортного проспекта в Сочи начался ремонт

В Сочи начались регламентные работы на Дублере Курортного проспекта. Федеральные дорожники начали замену слоев износа на автодороге А-148 Дублер Курортного проспекта. Работы стартовали с нулевой отметки – на примыкании к трассе А-147 Джубга – Сочи, сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В дептрансе курорта отметили, что эта дорога – самая востребованная и загруженная внутри города. Регулярный ремонт нужен для поддержания надлежащих эксплуатационных характеристик объекта, отметили в дептрансе.

Работы будут вестись по захваткам, преимущественно в ночное время. На коротких участках движение будут сужать до одной полосы, однако реверсивное движение вводить не станут. При благоприятной погоде ремонт завершат до конца ноября.

В «Черноморье» призвали водителей учитывать изменения и с пониманием отнестись к временным трудностям. Автомобилистов просят соблюдать ПДД, обращать внимание на временные знаки и разметку.

Вячеслав Рыжков