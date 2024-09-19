Южное таможенное управление возглавил Андрей Беляев

У Южного таможенного управления новый руководитель. Начиная с четверга, 19 сентября, ведомство возглавляет генерал-майор таможенной службы Андрей Беляев, сообщает пресс-служба ЮТУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Андрей Станиславович Беляев родился в 1972 году в Кореновске Краснодарского края. В 1993 году окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи, а в 1998 году — юридический факультет Ставропольского университета. В таможенных органах работает с 1993 года. Занимал руководящие должности в различных таможенных управлениях, в том числе и в Южном.

Южное таможенное управление, в частности, контролирует работу пропускного пункта «Адлер» на российско-абхазской границе. Ранее сообщалось, что с начала года таможенники здесь возбудили 700 административных дел только о контрабанде табака. С января изъяли более 1,2 млн штук сигарет, 45 кг насвая.

Вячеслав Рыжков