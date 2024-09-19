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Полиция в Сочи проверяет сообщения о нападении на ребенка

В Сочи полицейские проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что на скейт-площадке на Цветном бульваре неизвестные стреляли в ребенка. Правоохранители получили сообщение о телесных повреждениях несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В публикациях в соцсетях утверждается, что во второклассника стреляли — попали в руку, живот и бедро. На опубликованных кадрах видно небольшие синяки на теле у ребенка. Очевидцы предполагают, что якобы использовавшееся оружие было пневматическим.

«По данному факту инспекторами по делам несовершеннолетних Центрального отдела полиции проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются»,— сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Сочи в массовом ДТП пострадал четырехлетний ребенок. Авария произошла в среду, 18 сентября, на улице Транспортной рядом с торговым центром «Олимп».

Вячеслав Рыжков

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