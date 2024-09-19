Ученые «Сириуса» изучат состояние сибирского арктического шельфа

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» отправились в экспедицию по акватории сибирского арктического шельфа. Она проходит на борту исследовательского судна «Академик Борис Петров», сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Сириуса» Фото: Пресс-служба «Сириуса»

В течение 45 дней исследователи будут изучать и анализировать состояние атмосферы, нижние слои воды и донных осадков Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых. Именно там содержатся большие залежи метана.

Исследование позволит оценить экологическое состояние шельфа морей Восточной Арктики, уточнить природу, объемы и особенности поведения метана после его разгрузки. Таким образом, у ученых появится новая информация, чтобы сравнить гидрохимическую обстановку в различных районах арктических морей и оценить ее временную динамику.

«Арктика – очень наглядный и чувствительный индикатор антропогенной нагрузки. Дело в том, что в столь суровых природных условиях обитает гораздо меньше микроорганизмов, способных утилизировать метан, чем, например, в тропических морях. Из-за этого выделяющийся газ гораздо медленнее перерабатывается и разносится течением на огромное расстояние. Исследования необходимы и с практической точки зрения: например, установка буровых станций на шельфе способна дополнительно повредить толщу мерзлоты и тем самым значительно ускорить процессы разгрузки метана, поэтому нам очень важно знать места расположения наиболее уязвимых участков морского дна», – говорит Андрей Гринько, ведущий научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата.

Проект ведется в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории.

Александра Каверина