Срок реконструкции санатория «Белые ночи» в Сочи могут увеличить

Санаторий «Белые ночи», который сейчас реконструируют в Сочи, могут сдать позже, чем планировалось. Объект потребовал больше времени для уточнения и сбора материалов, необходимых для качественного проектирования, в связи с чем возможно по данному объекту на основании разрешительной документации потребуется увеличение срока его реализации, объяснили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: travelata.ru Фото: travelata.ru

В общей сложности в реализацию проекта инвестируют около 10 млрд руб. По проекту подписано трехстороннее соглашение по взаимодействию в сфере инвестиций. По итогам реконструкции Сочи получит 600 новых рабочих мест.

Сейчас инвестор завершает работы по подготовке проектной документации для получения разрешения на строительство. Санаторий занимает 10 га территории, из них семь – парк.

Как сообщалось ранее, в Сочи в ближайшие годы реконструируют 12 санаториев и пансионатов. Всего в городе реализуется 54 инвестиционных проекта, они предусматривают создание новой современной курортной и иной инфраструктуры, в том числе в дальнейшем предоставление услуг населению и гостям города в различных сферах экономики, для этого проектами запланировано создание порядка 8,3 тыс. новых рабочих мест.

Вячеслав Рыжков