Главу Свердловского союза журналистов Левина наградили орденом Дружбы

Председателя Свердловского творческого Союза журналистов Александра Левина наградили орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»,— говорится в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным департамента информационной политики региона, орденом Дружбы награждаются граждане за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России.

17 сентября во время открытия форума современной журналистики «Вся Россия» в Сочи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев был награжден медалью Союза журналистов России «За поддержку прессы». Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев поблагодарил губернатора за развитие медиасферы в регионе и всестороннюю поддержку представителей медиасообщества.

Ранее Александру Левину было присуждено звание «Почетный гражданин Свердловской области». Его присудили за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона.

Полина Хабарова