Время ягодки считать

Следователи СКР предъявили официальные обвинения супругу владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук — Владиславу Бакальчуку. За попытку штурмом взять два офиса маркетплейса в столице ему вменили в вину организацию убийства и покушение на него, посягательства на жизнь полицейских и самоуправство. Сам бизнесмен вину отрицает, настаивая, что стал жертвой провокации и покушения, однако на фоне тяжести вмененных в вину статей УК нет никаких сомнений, что суд отправит его в СИЗО. При этом избрание мер пресечения может затянуться, так как фигурантами расследования о попытке рейдерского захвата помимо него являются еще 32 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как пояснили “Ъ” представители защиты господина Бакальчука, процедура предъявления обвинения прошла в присутствии адвокатов в четверг в 7:30 утра. Между тем задержан он был еще накануне вечером, препровожден в отдел полиции, а оттуда его забрали уже другие сотрудники правоохранительных органов как в штатском, так и в форменном обмундировании для общения уже в другом месте. Возможно, время было выбрано не случайно, поскольку допрос и другие следственные действия в ночное время запрещены ст. 164 УПК РФ «за исключением случаев, не терпящих отлагательства». В условиях огромного резонанса, который вызвала перестрелка в офисе Wildberries в полукилометре от Кремля, следователи решили не давать лишние козыри защите Владислава Бакальчука. Тем более что адвокаты сразу назвали его задержание «вопиющим и беспрецедентным нарушением прав подзащитного», которое сопровождается оказанием давления на защитников. По их словам, «обвинения в убийстве абсурдны», так как «Владислав Сергеевич (Бакальчук.— “Ъ”) и его коллеги отправлялись на заранее согласованную встречу для урегулирования корпоративного конфликта», причем заранее уведомив о визите с помощью заявлений «ОВД и УВД Москвы».

Представители Wildberries какие-либо договоренности с господином Бакальчуком категорически отрицают, заявляя, что их офисы были внезапно атакованы рейдерами.

При этом, по данным защиты, господин Бакальчук обвиняется в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и самоуправстве (ст. 330 УК РФ). Между тем ранее СКР заявлял, что помимо двух последних обвинений речь идет об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Таким образом, или в сообщения закрались неточности, или же после уточнения количества жертв обвинение было утяжелено, и в их списке уже сразу два состава преступления, которые предусматривают по закону пожизненное заключение в качестве максимального наказания.

Тем временем, по данным источников “Ъ”, получила некоторое подтверждение версия Владислава Бакальчука о том, что сотрудники МВД находились на месте ЧП еще до того, как была вызвана полиция. По данным “Ъ”, первый звонок в службу «02» с сообщением о перестрелке в офисе маркетплейса в Романовом переулке поступил в 12:28, и на место немедленно были направлены два автопатруля и следственно-оперативная группа. Согласно одному из первых докладов, там были обнаружены двое полицейских с огнестрельными ранениями, а двое из группы напавших на них лиц были ликвидированы.

Позже появились уточнения, что одному полицейскому пуля попала в ягодичную область, а у другого диагностировали повреждение связок из-за перенапряжения.

Между тем у других пострадавших имелись весьма тяжелые ранения с повреждением почек, печени и других внутренних органов. Большинство из них были доставлены в Боткинскую больницу и Институт скорой помощи имени Склифосовского. При этом, как пояснили источники “Ъ” в силовых структурах, первоначальный осмотр на месте трагедии в бизнес-центре «Романов двор» проходил с участием следователей Пресненского межрайонного следственного отдела СКР, а уголовное дело потом возбуждалось уже в ГСУ СКР по Москве. При этом задержанных на месте ЧП участников трагических событий доставляли в ОМВД по району Арбат. На данный же момент материалы находятся у следственной группы управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР (центральный аппарат комитета), где уточняются и перепроверяются все сделанные впопыхах предварительные выводы, свидетельства, диагнозы и т. д.

Именно следователи из ее числа поздно вечером обратились в Басманный райсуд Москвы с ходатайствами об избрании мер пресечения в виде арестов для задержанных. При этом, по данным источников “Ъ”, под стражу они рассчитывают отправить 33 фигуранта резонансного уголовного дела во главе с Владиславом Бакальчуком. В их числе не только участники побоища в Романовом переулке, но и лица, которые пытались проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо», где все прошло бескровно. Под следствие попали и защитники офисов.

Как считают в следственных органах, группа нападавших во главе с господином Бакальчуком прибыла в офис в Романовом переулке «с целью воздействия на принятие руководством ООО "Вайлдберриз" решения о безвозмездной передаче 49% долей» общества. Учитывая, что у него была одна доля, вследствие нападения он мог бы получить половину маркетплейса. Нападавшие «стали применять насилие к находящимся в офисе людям, а также производить в них выстрелы из не установленного следствием оружия». Под огонь из него попали и стражи порядка, пытавшиеся пресечь противоправные действия.

По версии потерпевшей стороны, если в Романовом переулке группой, якобы пришедшей на переговоры, руководил Владислав Бакальчук, то во втором случае — бывшие топ-менеджеры компании, покинувшие ее после слияния с Russ,— Сергей Ануфриев, один из сооснователей маркетплейса, занимавшийся логистикой, службой доставки и службой безопасности, и экс-председатель совета директоров Wildberries-банка Владимир Бакин. Они также стали фигурантами расследования. При этом ни представители господина Бакальчука, ни следственных органов не смогли пояснить, задержаны они или нет. По неофициальным данным, в списки на арест они пока не попали.

Большинство же из тех, кого собирается арестовать следствие, является участниками групп, штурмовавших офисы,— спортсмены, в том числе выходцы из Чечни. Защищали же их в основном борцы из Ингушетии и Дагестана.

Интересно, что соболезнования семьям погибших с обещаниями оказать всю возможную помощь выразили обе стороны внутрикорпоративного конфликта, попутно обвинив в жертвах друг друга.

Николай Сергеев, Сергей Сергеев