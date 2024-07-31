Нефинансовая профдеформация

Агентство АКРА и Комитет по интегрированной отчетности по итогам второго исследования состояния раскрытия нефинансовой информации в России не обнаружили заметного прогресса, хотя в мире все большее число юрисдикций требует обязательной публикации публичными компаниями отчетов об устойчивом развитии. Раскрытие информации, как и унификация стандартов ее предоставления и повышение эффективности использования этих данных финансовыми службами компаний, может стимулировать развитие процесса в России, полагают авторы исследования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Отчетность для избранных

Свежее исследование тенденций в области нефинансовой отчетности российских компаний, сделанное агентством АКРА и Комитетом по интегрированной отчетности на основе опроса 80 компаний в мае—июне 2024 года, фиксирует, что большинство респондентов (71–89% респондентов, на 4 процентных пункта больше, чем год назад) планируют публиковать нефинансовую отчетность в текущем году.

«Количество и состав компаний, публикующих такую отчетность, остаются практически неизменными»,— отмечают авторы исследования, сравнивая его с результатами аналогичного опроса конца 2023 года (доля пересечений состава компаний в двух опросах — 74%). Большинство таких компаний относится к крупным предприятиям из финансовой сферы, горнодобывающей индустрии и электроэнергетики, которые располагают значительным опытом раскрытия нефинансовой информации. Лишь восемь респондентов не намерены раскрывать свою нефинансовую информацию, и одна компания на момент опроса не приняла соответствующее решение.

Традиционно большинство опрошенных предприятий намерены применять несколько стандартов отчетности, используя российские рекомендации и международные рамки отчетности. Лидером среди используемых стандартов (в 94% случаев против 97% в 2023 году) остается Global Reporting Initiative (GRI). Также компании намерены активно использовать новые стандарты Sustainability Accounting Standards Board. Напомним, в 2024 году вступили в силу два стандарта Совета по международным стандартам отчетности в области устойчивого развития (ISSB), за которым стоит МСФО: «Общие требования к раскрытию финансовой информации, связанной с устойчивым развитием» (IFRS S1) и «Раскрытие информации, связанной с климатом» (IFRS S2).

По решению ISSB, в первый год внедрения новых правил компаниям достаточно раскрыть информацию о климатических рисках, а с 2025 года — публиковать все данные, которые определяет стандарт IFRS S1. В сравнении с результатами опроса 2023 года число компаний, которые планируют использовать стандарты IFRS (S1 и S2), снизилось до 15% с 30%. «Это обусловлено организационными сложностями, связанными с периметром и сроками выхода отчетности, а также с более детальным набором факторов и индикаторов, касающихся климатической повестки»,— поясняют авторы исследования.

Среди национальных рекомендаций наиболее популярны «Методические рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии», разработанные Минэкономики и опубликованные в ноябре 2023 года, и «Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ» Банка России. На них ориентируются 97% и 68% респондентов соответственно, а доля компаний, использующих рекомендации министерства, по сравнению с прошлогодним опросом заметно возросла (ранее она составляла 73%).

Примечательно, что в сравнении с опросом 2023 года почти не изменилась доля компаний, готовых к внешней верификации своей нефинансовой отчетности в 2024 году (86% против 85% в 2023-м). При этом 50% респондентов утвердили стратегии в области устойчивого развития, а 20 компаний (25%) планируют утвердить ее в 2024 году или позднее. Заметно меньшей оказалась доля компаний, принявших климатическую стратегию (15%), но 39% респондентов планируют утвердить ее в 2024 году или после.

Отчетность для всех

В то же время авторы исследования фиксируют, что глобальной тенденцией в раскрытии ESG-информации является быстрый и заметный рост требований обязательности ее публикации. Уже 30 стран приняли законы, которые обязывают публичные компании раскрывать данные. Кроме того, отмечается постепенный запуск разными юрисдикциями стандартов ISSB на национальном уровне, а также формирование собственных национальных стандартов раскрытия ESG-информации. По данным исследования, уже более 20 стран, на которые приходится более 50% мирового ВВП (в том числе Китай, Япония, Великобритания, Бразилия и Канада), заявили о готовности перейти на стандарты ISSB или привести национальные требования в полное соответствие с ними, а совет выпустил специальное руководство, чтобы содействовать этому.

Так, Китай намерен разработать к 2030 году общенациональный стандарт раскрытия ESG-информации, а Министерство финансов страны в мае 2024 года начало сбор мнений о проекте руководства «Стандарты раскрытия корпоративной информации об устойчивом развитии — основные стандарты», основанном на стандартах ISSB. Этот стандарт должен стать обязательным и будет применяться не только публичными компаниями, но и не зарегистрированными на бирже.

Кроме того, отмечаются попытки и унификации стандартов. Совет по международным стандартам ISSB и GRI в мае 2024 года объявили о планах больше сотрудничать для совместимости двух стандартов раскрытия ESG-информации и оптимизации их совместного использования на уровне компаний с учетом интересов инвесторов и общества. Схожее взаимодействие наблюдается между ISSB и Европейской консультативной группой по финансовой отчетности (EFRAG). В мае 2024 года они выпустили руководство, показывающее уровень согласованности между стандартами ISSB — IFRS S1 и IFRS S2 — и европейскими стандартами отчетности в области устойчивого развития (ESRS 12), с целью снизить уровень сложности использования стандартов ISSB и ESRS, связанного с фрагментацией и дублированием информации для компаний.

Заметим, что регуляторы в России также стремятся перейти от рекомендаций к стандартизации нефинансовой отчетности, чтобы стимулировать больше компаний раскрывать такую информацию. Минэкономики в мае 2024 года представило проект Стандарта отчетности об устойчивом развитии. В АКРА и Комитете по интегрированной отчетности считают это «важным шагом к унификации подходов компаний в публикации нефинансовой информации», но отмечают, что применение всех пунктов стандарта может быть сложным. В первую очередь затруднения могут быть связаны со сроками публикации отчетности, указанными в проекте документа: «Не позднее 30 дней со дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». Учитывая практику выпуска нефинансовых отчетов в России ближе к третьему кварталу, это требование приведет к дополнительной нагрузке на компании и подразделения, занимающиеся отчетностью. Вторая сложность — аудит в качестве независимого заверения отчета. Его аналитики считают избыточно строгим для данного этапа развития соответствующей практики в России. Третья сложность — избыточно детальные требования к раскрытию информации по показателям, отражающим вклад организации в реализацию национальных целей развития. «Сложность представляют как интерпретация указанных показателей, так и сбор статистической информации по ним»,— уточняют авторы исследования.

Без стандарта — никуда

«Российские компании, публикующие нефинансовую отчетность, будут испытывать влияние описанных выше процессов. Это связано как с исторически сложившимся применением международных стандартов, так и с трансграничным характером отдельных элементов национальных стандартов (в частности, в рамках тематики прав человека и цепочки поставщиков)»,— заключают авторы исследования. Кроме того, по их мнению, драйвером принятия новых стандартов раскрытия ESG-информации и повышения эффективности внутренних аналитических процессов в этой сфере могут стать финансовые службы российских компаний, одними из ключевых направлений работы которых в ближайшие годы, как и везде в мире, станут выстраивание работы с ESG-данными и управление устойчивостью на их основе (sustainability datadriven management).

Между тем наблюдатели отмечают заметное отставание России как в раскрытии, так и в использовании информации компаний об устойчивом развитии. «Через 20 лет от начала развития нефинансовой отчетности в России ведущее рейтинговое агентство в мельчайших деталях анализирует подходы к ESG-отчетности 80 компаний. Судя по всему, это центр вселенной»,— комментирует исследование Светлана Бик из агентства ИНФРАГРИН. Она отмечает слабый роста адептов нефинансовой отчетности. «В контур всех российских рэнкингов по повестке устойчивого развития (их около 30) заходят порядка 500 компаний. И это ядро растет чрезвычайно медленно»,— фиксирует она. Среди компаний, попадающих в ESG-рэнкинги, лишь единицы — из сектора B2B. «Влияние отчетности об устойчивом развитии на россиян я оцениваю как нулевое. Надеюсь, что пока»,— говорит эксперт. Кроме того, среди компаний, попадающих в ESG-рэнкинги, наверное, меньше единицы относятся к региональному бизнесу, даже если региональный актив входит в продвинутый холдинг. «ESG в России, конечно же, есть. Однако оно пока коммуницирует корпоративными отчетами в пределах бульварного кольца нашей экосистемы»,— заключает госпожа Бик.

Сами же соавторы исследования «Нефинансовая отчетность: эпизод 2 — атака стандартов» в конце 2023 года называли «условием для массового раскрытия нефинансовых данных значительно более широким перечнем компаний… новые экономические и регуляторные стимулы для развития ESG-повестки участниками цепочек поставок и финсектором». «Выбор и применение таких стимулов — ключевой пункт в национальном маршруте устойчивого развития на ближайшее время»,— заключали они. Пока, впрочем, в явном виде таких стимулов не просматривается.

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Георгий Катаев