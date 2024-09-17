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Главные новости за 17 сентября. Сочи

В ночь на 17 сентября в Лазаревском районе Сочи из-за сильного ветра упало три дерева. Наибольшее количество осадков специалисты зафиксировали в горном кластере (30 мм). В Центральном районе курорта на побережье наблюдался локальный максимум (21 мм).

В Сочи ищут подрядчика для реставрации старинного особняка. Исполнителю заплатят 17,7 млн руб.

На федеральной автодороге Джубга — Сочи в районе поселка Волконка Лазаревского района Сочи произошла авария. Один из автомобилей, перевозивший картошку, потерял управление и перевернулся, что привело к полному ограничению движения.

Судить международный кинофестиваль «КиноБраво» в Сочи будут представители пяти стран. В жюри вошли эксперты киноотрасли из Индии, Ирана, Китая, Южно-Африканской Республики и России.

В Сочи заключили шесть договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в четырех районах города. Договоры заключили с 2018 по 2022 годы. В мае текущего года подписали еще один — в отношении земель на улице Виноградной в Центральном районе.

Футбольный клуб «Зенит» оштрафовали за присутствие зрителей во время матча с «Сочи». Вердикт вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

В Сочи тарифы на проезд в общественном транспорте не планируют повышать. Ранее сообщалось, что с понедельника, 16 сентября, на маршруте №414 в Краснодаре стоимость билета возросла до 55 руб.

По прогнозу метеорологов, в течение суток 18 сентября в зоне Анапы до Магри прогнозируют смерчи. На побережье Краснодарского края ожидаются сильные дожди, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20–23 м/с.

В августе 2024 года средняя цена квартир в новостройках Сочи составила 18 млн руб, а «квадрата» — 451 тыс. руб. В то время как в России в целом наблюдается рост предложения и небольшое увеличение цен, Сочи остается одним из самых дорогих городов для покупки жилья.

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