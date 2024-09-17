Стоимость проезда в общественном транспорте Сочи не повысят

В Сочи тарифы на проезд в общественном транспорте не планируют повышать. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в МУП «Сочиавтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что с понедельника, 16 сентября, на маршруте №414 в Краснодаре стоимость билета возросла до 55 руб. Такие изменения стали результатом роста цен на топливо и автозапчасти, а также повышения минимального размера оплаты труда.

Президент Союза транспортников Кубани Иван Петров уточнил, что в Краснодаре власти не регулируют тарифы, что дает перевозчикам свободу в установлении цен. По словам господина Петрова, повышение до 55 руб. — минимальная мера для поддержания экономической устойчивости.

Мария Удовик