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Несколько деревьев обвалились из-за непогоды в Лазаревском районе Сочи

В ночь на 17 сентября в Лазаревском районе Сочи из-за сильного ветра упало три дерева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Наибольшее количество осадков специалисты зафиксировали в горном кластере (30 мм). В Центральном районе курорта на побережье наблюдался локальный максимум (21 мм).

Граждан и туристов заранее оповестили о предстоящих неблагоприятных погодных условиях. В Сочи и Сириусе синоптики прогнозируют сильные дожди и грозу, а также усиление ветра до 15–18 м/с. В утренние и дневные часы 17 сентября на участке Магри — Веселое могут формироваться смерчи над морем.

Несмотря на сложные погодные условия, городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. Все службы курорта работают в усиленном режиме по указанию главы Сочи Андрея Прошунина, а ситуацию контролирует оперативный штаб.

В связи с ухудшением погоды жителям и гостям города настоятельно рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться по номеру 112.

Мария Удовик

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