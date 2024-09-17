На трассе Джубга — Сочи перевернулся грузовик и перекрыл движение

Сегодня утром, 17 сентября, в 9:30 на федеральной автодороге Джубга — Сочи в районе поселка Волконка Лазаревского района Сочи произошла авария. Один из автомобилей, перевозивший картошку, потерял управление и перевернулся, что привело к полному ограничению движения, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На месте происшествия уже работают сотрудники Госавтоинспекции, которые принимают меры для организации реверсивного движения, чтобы минимизировать заторы, уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек, которого оперативно доставили в медицинское учреждение.

Причины аварии сейчас устанавливаются, дорожные службы продолжают работать на месте происшествия. Инспекторы ДПС регулируют движение вручную.

Обновлено в 10:54:

В УВД Сочи рассказали подробности аварии. На правом закруглении дороги у фуры «Вольво» слетела термобудка, из-за чего произошло столкновение с четырьмя авто. Водителя автомобиля «Чери» госпитализировали. Специалисты убрали термобудку.

Ранее сообщалось, что в Сочи автомобиль перевернулся на трассе. Водитель «Киа» не справился с управлением на мокрой дороге и дважды столкнулся с металлическим ограждением.

Мария Удовик