В жюри фестиваля «КиноБраво» в Сочи вошли представители пяти стран

Судить международный кинофестиваль «КиноБраво» в Сочи будут представители пяти стран. В жюри вошли эксперты киноотрасли из Индии, Ирана, Китая, Южно-Африканской Республики и России, пишет ТАСС со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Председателем жюри стал художественный руководитель международного кинофестиваля в Таормине (Италия) Марко Мюллер. Он является также Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете. Ранее господин Мюллер судил фестивали в Локарно, Роттердаме, Пезаро, Турине, Венеции и Риме.

От России в состав жюри вошли режиссер Алексей Герман-младший, продюсеры Алексей Гусев и Андрей Золотарев. Они оценят работы представителей более чем 10 стран: Бразилии, Египта, Сербии, Венгрии и других. В деловой программе мероприятия заявили участие представители 20 государств.

На фестивале выберут лучший фильм, лучшую режиссуру, сценарий, награды выдадут также в ряде других категорий.

Вячеслав Рыжков