ФК «Зенит» оштрафовали за присутствие зрителей во время матча с «Сочи»

Футбольный клуб «Зенит» оштрафовали за присутствие зрителей во время матча с «Сочи». Вердикт вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В пресс-релизе сказано, что 2 июля ФК «Зенит» должным образом не организовал работу по обеспечению общественного порядка и безопасности на «Газпром Арене». В этот день петербургский клуб встречался с ФК «Сочи» в рамках Winline Летнего кубка. Первоначально предполагалось, что игра пройдет без зрителей на стадионе, однако позже фанатов решили допустить на трибуны. Это, посчитали в суде, привело к «массовому скоплению граждан с неопределенным их количеством в общественном месте», что не дало полицейским возможности своевременно обеспечить общественный порядок и безопасность граждан.

«Зенит» вину не признал. Тем не мене суд посчитал клуб виновным по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований). Клуб оштрафовали на 100 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков