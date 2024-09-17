Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старинный особняк отреставрируют в Сочи за 17,7 млн рублей

В Сочи ищут подрядчика для реставрации старинного особняка. Исполнителю заплатят 17,7 млн руб., говорится в карточке аукциона на сайте «Госзакупок».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Закупку разместила прокуратура Краснодарского края. В документах сказано, что подрядчик должен будет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», начало ХХ в., расположенного по адресу: Сочи, Центральный район, улица Театральная, 8а.

«Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов начинается с даты подписания документа о приемке, акта сдачи-приемки объекта, и устанавливается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и составляет 24 месяца. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ»,— говорится в описании объекта закупки.

У подрядчика должен быть опыт в работе по сохранению объектов культурного наследия. Работы должны быть выполнены в рамках двух этапов. Планируется, что реставрацию подрядчик закончит до 3 марта 2025 года. Карточку закупки разместили 9 сентября текущего года, окончание подачи заявок — 17 сентября. Пока ни одной заявки не подали.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...