Старинный особняк отреставрируют в Сочи за 17,7 млн рублей

В Сочи ищут подрядчика для реставрации старинного особняка. Исполнителю заплатят 17,7 млн руб., говорится в карточке аукциона на сайте «Госзакупок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Закупку разместила прокуратура Краснодарского края. В документах сказано, что подрядчик должен будет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», начало ХХ в., расположенного по адресу: Сочи, Центральный район, улица Театральная, 8а.

«Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов начинается с даты подписания документа о приемке, акта сдачи-приемки объекта, и устанавливается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и составляет 24 месяца. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ»,— говорится в описании объекта закупки.

У подрядчика должен быть опыт в работе по сохранению объектов культурного наследия. Работы должны быть выполнены в рамках двух этапов. Планируется, что реставрацию подрядчик закончит до 3 марта 2025 года. Карточку закупки разместили 9 сентября текущего года, окончание подачи заявок — 17 сентября. Пока ни одной заявки не подали.

Вячеслав Рыжков