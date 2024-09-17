У берегов Магри сохраняется угроза формирования смерчей над морей

По прогнозу метеорологов, в течение суток 18 сентября в зоне Анапы до Магри прогнозируют смерчи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На побережье Краснодарского края ожидаются сильные дожди, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20–23 м/с. Метеорологи продолжают следить за ситуацией и призывают всех быть внимательными к изменениям в погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи из-за непогоды обвалилось три дерева. В горном кластере зафиксировали наибольшее количество осадков — 30 мм.

Мария Удовик