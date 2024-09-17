Проекты КРТ реализуют в четырех районах Сочи

В Сочи заключили шесть договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в четырех районах города. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Хостинском районе проект в рамках договора КРТ реализуют на северном склоне горы Бытха по инициативе правообладателей земельных участков. Еще один договор касается объекта под названием «Жилой массив между улицей Искры и улицей Гостеприимная вдоль реки Кудепста» в Адлерском и Хостинском районах.

В Лазаревском районе освоят земельные участки в районе Батумского шоссе и улицы Ленинградской, а также по улице Российской в Дагомысе. В Центральном районе будут развивать территорию в районе улицы Краснодонской.

Вышеперечисленные договоры заключили с 2018 по 2022 годы. В мае текущего года подписали еще один — в отношении земель на улице Виноградной в Центральном районе.

Ранее сообщалось, что в Сочи рассмотрели замечания Градсовета по проекту новых Правил землепользования и застройки. Проект устанавливает 290 территориальных зон. В итоговом документе 26 карт и 11 томов регламентов.

Вячеслав Рыжков