Авиабилеты растут на издержках

Авиабилеты на перелеты в эконом-классе рекордно подорожали в августе. По данным Росстата, цены выросли почти на треть по сравнению с 2023 годом, а с начала 2024-го подорожание оказалось максимальным за всю историю статистики. При этом ведомство измеряет так называемый индекс цен, в котором учитывается и соотношение с другими категориями товаров. Данные о средней реальной стоимости приводила ФАС, там говорили, что по итогам первого полугодия она превысила 9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Можно ли удержать рост цен? Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает это маловероятным: «Все свои внутренние резервы, которые авиакомпании могли бы использовать для сдерживания роста цен, они уже исчерпали. И сейчас первую скрипку играют внешние факторы, на которые авиакомпании влиять не могут.

Порядка 80% выручки авиакомпаний проходит мимо них и уходит поставщикам услуг: аэропортам, топливозаправщикам, лизингодателям, ремонтным организациям и так далее. Способа повлиять на внешних поставщиков у авиакомпаний нет, а значит, и повлиять на сдерживание роста цен. Единственное, что может изменить ситуацию, это вмешательство, например ФАС, но не в деятельность авиакомпаний, а в определение стоимости услуг для них.

Цены растут из-за высокого уровня инфляции. На днях нам объявили об индексации в следующем году аэропортовых сборов на уровень инфляции. Повысили и аэронавигационный сбор, причем на международных направлениях аж в два раза. Мы видели, как в августе цены на авиационное топливо установили антирекорд на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже».

Тем временем «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair в середине сентября объявили о скидках. На распродаже S7 с 11 по 13 сентября продавала билеты за полцены. Это исключительно сезонные меры, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов. По его словам, глобально спрос позволяет повышать цены дальше: «Сейчас при росте цен сохраняется довольно устойчивый рост спроса. То есть мы видим, что восстановительный потенциал высокий. В данном случае как раз рост цены определяется тем уровнем спроса, который происходит.

В другой ситуации авиакомпании могли бы выставить дополнительные емкости, чтобы возрастающий спрос удовлетворять за счет большего количества самолетов. Сейчас это сделать затруднительно, потому что, с одной стороны, санкции, с другой стороны, поставки новой техники российской еще не начались. Когда процент занятости крейсеров больше 90%, приближается к 95%, и цены при этом растут, с выручкой, как правило, у компаний все хорошо.

Другое дело, что у авиакомпаний растут и определенные издержки, в первую очередь на поддержание летной годности, то есть ремонт воздушных судов, поскольку стоимость обслуживания иностранной техники очень резко выросла ввиду санкций. Но текущая ситуация позволяет рассчитывать на то, что компании завершат год с хорошими финансовыми результатами».

По данным транспортных властей, в России сейчас почти половина аэродромов требует ремонта. На восстановительные работы может потребоваться около 400 млрд руб. В Ассоциации туроператоров России называли это одной из причин повышения стоимости авиабилетов.

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Анжела Гаплевская