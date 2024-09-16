С рейтингами поступят по-частному

Банк России предложил создать институт частных кредитных рейтингов. Предполагается, что эмитенты смогут получать закрытые кредитные рейтинги, которые будут оставаться непубличными. В настоящее время это невозможно. Спрос на такие услуги есть, признают участники рынка, в том числе при первой оценке бизнеса или для общения с потенциальными кредиторами, хотя новый продукт в первое время вряд ли существенно увеличит выручку агентств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Банк России предложил на законодательном уровне предусмотреть возможность присвоения кредитного рейтинга без распространения информации о нем неограниченному кругу лиц. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 16 сентября, проекте «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». Других деталей по данной инициативе в нем не приводится.

Согласно действующему законодательству, присваиваемый рейтинг должен быть опубликован, возможность не публиковать его, если он не устраивает эмитента, не предусмотрена, отмечает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

При этом в АКРА отмечают, что российский рынок в данном случае находится в роли догоняющего, ведь практика частных рейтингов широко распространена и на Западе, и на рынках Азии, например в Китае.

Так, например, входящее в «большую тройку» рейтинговое агентство S&P выделяет публичный, частный и конфиденциальный рейтинги, два последних предполагают ограниченное распространение. Так, во втором случае рейтинговую информацию можно посмотреть через защищенную паролем веб-платформу ограниченному числу допущенных инвесторов и контрагентов (до 75 единиц). В последнем случае рейтинг предназначен для внутреннего использования, возможен показ, в частности, консультантам.

У клиентов, обратившихся за рейтингами, есть несколько причин сделать их частными. Павел Самиев указывает, что может произойти в ситуации, кода кредитный рейтинг оказался ниже ожидаемого и публикация может негативно сказаться на их репутации. Кроме того, по его словам, компания может находиться в ситуации неопределенности и не понимать, «какой рейтинг ей присвоят, в связи с этим она может пройти все процедуры и получить рейтинг, использовав его для самооценки». В АКРА также отмечают, что «рейтингуемое лицо может получить частный кредитный рейтинг для целей взаимодействия с кредиторами». Первый заместитель гендиректора «Эксперт РА» Александр Сараев среди ключевых причин называет «запрос со стороны акционеров на независимую оценку бизнеса». Подобные частные рейтинги являются инструментом защиты от санкций, позволяющим оценивать кредитное качество участников сделок без публичного раскрытия, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Развитие института частных рейтингов постепенно приведет к расширению покрытия рынка и публичными рейтингами, считают участники рынка.

Как отметила гендиректор НКР Зорина Панченко, с одной стороны, инициатива отвечает запросу участников финансового рынка, с другой — расширяет продуктовую линейку, которую кредитные рейтинговые агентства смогут предложить своим клиентам. По итогам 2023 года суммарная выручка четырех рейтинговых агентств составила около 1,5 млрд руб., увеличившись на 15,5% (см. “Ъ” от 1 апреля). Число присвоенных рейтингов увеличилось на 16,3%, превысив 2 тыс. По мнению Павла Самиева, частный и публичный рейтинги не должны отличаться в стоимости для клиентов. При этом, по его оценке, с точки зрения масштаба новых клиентов счет идет «на пару десятков» в год. В денежном эквиваленте это может дать небольшой прирост выручки — в пределах статистической погрешности.

По мнению Банка России, включение частных кредитных рейтингов в правовое поле окажет позитивное влияние на развитие рейтинговой отрасли, «поскольку позволит использовать их как инструмент оценки акционерами эффективности деятельности органов управления рейтингуемого лица, средство дополнительной информации для выбора контрагента и возможность снижения рисков рейтингуемых лиц, вызванных раскрытием информации об объекте рейтинга».

Ольга Шерункова