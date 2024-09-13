Коронавирус напомнил о себе

В России обнаружены новые варианты коронавируса, которые могут легко преодолевать иммунитет. Роспотребнадзор предупредил о штаммах, обладающих особыми мутациями в шиповидном белке. Это позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки. В ведомстве сообщили, что в последние две-три недели в стране в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов этих штаммов. По данным оперштаба, с начала месяца заболеваемость ковидом выросла на 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом коварство болезни в смазанных симптомах: сам заразившийся часто даже не догадывается, что уже инфицирован, говорит инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков: «Люди начали ходить в детские сады, в школы, на работу, в институты. Летом никто не болел, и сейчас все удивляются, каким образом мы так заболеваем.

Ну, вопрос в том, что коронавирус изменился, и клиническая картина изменилась, начало течения заболевания стало более смазанным. То есть в начале может не быть сильного повышения температуры, а только легкий насморк, который через четыре-пять дней дает температурную реакцию, появляется кашель. И у маленьких детей, и у людей из групп риска мы видим, что появляются поражения и нижних дыхательных путей.

Бронхиты и пневмонии стали появляться, поэтому увеличилось количество госпитализаций в данный момент. К сожалению, имеются летальные исходы. Что касается вакцинации, то на данном этапе я не уверен, что она массово нужна, потому что прививка не успевает адаптироваться под быстро мутирующие штаммы ковида».

В первую неделю сентября с диагнозом COVID-19 в стране были госпитализированы почти 3,2 тыс. человек, всего за неделю этот показатель вырос на 7 %. Рост существенный, но все же говорить о необходимости новых ограничений и запретов пока не стоит, полагает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский:

«Считать надо не количество положительных результатов тестов ПЦР, а именно число госпитализаций и смертей.

Когда началась эпидемия COVID-19, все-таки никто не знал, что надо делать, включая наших начальников. Ситуация новая, такого не было, и какие-то вещи по части ограничений были совершенно лишними и малоэффективными. Ограничений я не предвижу, система учится, поэтому больше таких вещей, как QR-коды для хождения по городу, изоляция дома, не будет. Вирус уже совсем не тот, что был в начале».

Рост заболеваемости зафиксирован в 68 субъектах России. В 19 регионах он оказался выше, чем средний по стране, отмечает Роспотренадзор. В медучреждениях создан необходимый резерв коек для разворачивания во время осеннего подъема заболеваемости ковидом. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

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Светлана Белова