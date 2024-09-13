В ПДД пропишут запрет использования любых устройств за рулем, кроме навигаторов

Изменения в ПДД, предложенные Минтрансом, предполагают запрет на пользование во время движения «каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения». Исключение будет сделано только для случаев, когда водителю нужен навигатор (или софт в телефоне с навигатором), причем для этого не нужно задействовать руки. Поправки в правила размещены на regulation.gov.ru для общественного обсуждения

Действующие ПДД запрещают пользоваться во время движения телефоном, «не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Данная формулировка была введена еще в 2001 году и экспертами признана устаревшей. Предложенное Минтрансом уточнение его дополняет.

В этих же поправках министерство предлагает запретить разворот в местах пересечения с велосипедными, велопешеходными дорожками и велополосами. В местах, обозначенных знаком «Парковка» и табличкой «Зарядка электромобилей», можно будет находиться только электромобилям и только во время зарядки. Вводится новый знак для обозначения «мест стоянки транспортных средств оперативных служб» (для машин пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательным служб). За пять метров до знака стоянка остальным транспортным средствам будет запрещена.

Проект «автомобильных» изменений предложен Минтрансом в едином пакете поправок, касающихся владельцев мопедов, электровелосипедов и электросамокатов. Подробнее об этом читайте в обзоре «Ъ».

Иван Буранов