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Главные новости за 6 сентября. Сочи

Сотрудники «Уральских авиалиний» начали разбирать самолет Airbus A320, который 12 сентября 2023 года выполнял рейс из Сочи в Омск, но вынужден был совершить аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов самолета.

В Сочи ограничат движение на Дублере Курортного проспекта. С 14 сентября здесь начнется замена слоев износа.

В Сочи средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 60,4 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Это на 14% больше, чем летом 2023 года.

Глава Сочи Андрей Прошунин находится в Санкт-Петербурге, где обсуждает в Научно-исследовательском институте перспективного градостроительства с разработчиками Правил землепользования и застройки Сочи подготовку итогового проекта.

Гимназия №8 в Сочи признана лучшей в Краснодарском крае. Она заняла первое место по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

В этом году впервые сочинский институт РУДН зачислил на историко-филологический факультет студентов из Китая. Всего институт принял более 4,5 тыс. заявлений на поступление.

Генпрокуратура требует вернуть в собственность государства земли детского лагеря «Огонек» и советского пансионата для летчиков гражданской авиации «Якорная Щель» в Сочи. Надзорный орган считает, что земли застраиваются незаконно.

В Сочи некоторые улицы подтопило после сильного ливня днем в пятницу, 6 сентября. Подтоплены три двора и три дома.

В Сочи на 80% готов к зиме комплекс теплоэнергетики. На 68 из 83 котельных предприятия «Сочитеплоэнерго» завершили плановые ремонтные работы. В рамках подготовки к отопительному сезону также прошли гидравлические испытания свыше 300 км тепловых сетей.

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