Летевший из Сочи в Омск и севший в поле самолет Airbus A320 начали разбирать

Сотрудники «Уральских авиалиний» начали разбирать самолет Airbus A320, который 12 сентября 2023 года выполнял рейс из Сочи в Омск, но вынужден был совершить аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов самолета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В заявлении сказано, что детали воздушного судна, находящиеся в летной годности, прошли тестирование. Их повторно проверят и в будущем смогут использовать. Поврежденные элементы отремонтируют или утилизируют.

Завершить разборку самолета планируют к декабрю текущего года. Демонтаж анонсировали заранее. В частности, бывший гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов отмечал, что самолет застрахован, авиакомпании выплачивают страховую сумму и предоставляют право его разделки и использования запасных частей.

Самолет A320 выполнял полет из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года. У воздушного судна отказала одна из гидросистем, пилоты приняли решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске, но сделать это не удалось из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси — вырос расход топлива. В результате лайнер посадили в пшеничном поле в Убинском районе. Никто из находившихся на борту — 161 пассажир и шесть членов экипажа — не пострадал.

Вячеслав Рыжков