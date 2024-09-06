Улицы Сочи подтопило после сильного ливня

В Сочи некоторые улицы подтопило после сильного ливня днем в пятницу, 6 сентября. При этом, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пока сообщений о подтоплении домов и придомовых участков от жителей курорта не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

В соцсетях очевидцы сообщают, что сильнее всего от дождя пострадали Центральный и Хочтинский районы. В микрорайоне КСМ сильно подтопило главную дорогу. Пока информации о каких-либо серьезных подтоплениях не поступало.

В последний раз сильные осадки в Сочи наблюдались в конце августа. В ночь на 27 августа подтопило несколько улиц, придомовых территорий. Вода зашла в больницу в Хостинском районе курорта. На ремонт медучреждения уйдет несколько месяцев.

Вячеслав Рыжков