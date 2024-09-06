Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Улицы Сочи подтопило после сильного ливня

В Сочи некоторые улицы подтопило после сильного ливня днем в пятницу, 6 сентября. При этом, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пока сообщений о подтоплении домов и придомовых участков от жителей курорта не поступало.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В соцсетях очевидцы сообщают, что сильнее всего от дождя пострадали Центральный и Хочтинский районы. В микрорайоне КСМ сильно подтопило главную дорогу. Пока информации о каких-либо серьезных подтоплениях не поступало.

В последний раз сильные осадки в Сочи наблюдались в конце августа. В ночь на 27 августа подтопило несколько улиц, придомовых территорий. Вода зашла в больницу в Хостинском районе курорта. На ремонт медучреждения уйдет несколько месяцев.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...