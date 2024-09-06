На филфак Сочинского РУДН впервые зачислили абитуриентов из Китая

В этом году впервые сочинский институт РУДН зачислил на историко-филологический факультет студентов из Китая. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего институт принял более 4,5 тыс. заявлений на поступление. Это превышает план приема на высшее образование более чем на 7%. На программы среднего профессионального образования план выполнили на 151%. Около 30% заявлений поступило через портал Госуслуг.

Среди первокурсников преобладают выпускники местных школ. Цены на обучение возросли на 3–7%.

В этом году институт также отметил увеличение числа иностранных студентов. Около 200 абитуриентов из Грузии, Казахстана и еще возьми стран выбрали Сочинский институт для получения образования.

Также в этом году министерство образования выделило бюджетные места для абитуриентов по особым квотам. В вуз поступили 20 детей участников СВО, а также действующие бойцы СВО. Вместе с поступившими в 2023 году всего в университете будут учиться 49 студентов — участников СВО и детей бойцов СВО.

Максимальное количество заявок на Губернаторскую стипендию в этом году составило 51. Сумму поддержки увеличили до 10 тыс. руб. в месяц.

Мария Удовик