На филфак Сочинского РУДН впервые зачислили абитуриентов из Китая
В этом году впервые сочинский институт РУДН зачислил на историко-филологический факультет студентов из Китая. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе вуза.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Всего институт принял более 4,5 тыс. заявлений на поступление. Это превышает план приема на высшее образование более чем на 7%. На программы среднего профессионального образования план выполнили на 151%. Около 30% заявлений поступило через портал Госуслуг.
Среди первокурсников преобладают выпускники местных школ. Цены на обучение возросли на 3–7%.
В этом году институт также отметил увеличение числа иностранных студентов. Около 200 абитуриентов из Грузии, Казахстана и еще возьми стран выбрали Сочинский институт для получения образования.
Также в этом году министерство образования выделило бюджетные места для абитуриентов по особым квотам. В вуз поступили 20 детей участников СВО, а также действующие бойцы СВО. Вместе с поступившими в 2023 году всего в университете будут учиться 49 студентов — участников СВО и детей бойцов СВО.
Максимальное количество заявок на Губернаторскую стипендию в этом году составило 51. Сумму поддержки увеличили до 10 тыс. руб. в месяц.