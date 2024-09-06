К зиме готовы 80% котельных Сочи

В Сочи на 80% готов к зиме комплекс теплоэнергетики. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На 68 из 83 котельных предприятия «Сочитеплоэнерго» завершили плановые ремонтные работы. В рамках подготовки к отопительному сезону также прошли гидравлические испытания свыше 300 км тепловых сетей.

Сейчас специалисты продолжают работать над вторым этапом технического перевооружения котельной №6, расположенной в микрорайоне Бытха. Она обеспечивает теплоснабжение 78 многоквартирных домов и ряд социальных учреждений. В ходе модернизации заменят устаревший паровой котел на современный водогрейный, обновят вспомогательное оборудование и внедрят системы автоматизации.

Глава города уточнил, что котельная №6 в Бытхе обеспечивает около 5 тыс. жителей, а также пять социальных объектов, включая новый детский сад на 300 мест по адресу Ясногорская. Техническое перевооружение повысит качество теплоснабжения в этом микрорайоне. По вопросам выполнения работ на тепловых сетях в каждом районе ведут отдельный учет. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024–2025 на объектах «Сочитеплоэнерго» установят 12 современных водогрейных котлов, 7 теплообменников и 22 насосов.

Мария Удовик